Шахматный турнир на кубок губернатора впервые прошел в Липецкой области. За звание лучшего боролись 88 спортсменов из 5 регионов нашей страны в возрасте от 6 до 88 лет. Липецк собрал шахматистов из районов области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга. Тамбовской, Белгородской областей.

«Шахматы — уникальный вид спорта, который сочетает в себе спортивный азарт и интеллектуальную деятельность. Прекрасно, что поклонников шахмат в регионе становится все больше. Мы рады гостям из других регионов и благодарим их за внимание к нашему турниру. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию» — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По условию турнира, лучшим признавался игрок, победивший в двух этапах — быстрых шахматах и блице. Лидеры менялись несколько раз. В итоге абсолютным победителем стал липчанин Семен Казьмин. В свои 19 лет Семен уже стал мастером ФИДЕ.

Самый титулованный спортсмен — международный мастер Владимир Алексеев — по итогам стал первым на этапе быстрых шахмат и вторым на турнире. Третье место занял 14-летний Андрей Ткачук из Липецка.

Самая юная участница — шестилетняя Шлыкова Вера из Данковского района — выиграла свою первую грамоту и подарок.

Среди женщин победила Анна Лопухова из Задонского района, среди ветеранов — Владимир Чесноков из Добровского района. Отдельно отметили победителей среди детей 2008-2011 года рождения, здесь первое место занял Сергей Кузнецов из Лебедянского района, в групп 2012 года рождения и моложе победил Сергей Залетов из Москвы.