Первый матч — как первый блин. Добринский “Колос” стартовал с поражения в новом сезоне

После трехлетнего отсутствия на областном футбольном небосклоне вновь заявил о себе «Колос» из Добринского района. Второй дивизион, куда включили нашу команду, взял старт в минувшее воскресенье. На стадионе поселка Плавица представители хлебного края встретились с липецким «Авиатором».

Состав добринцев был экспериментальным. Под знамена «Колоса» своих лучших представителей отрядили хозяева поля из Плавицы, районный центр добавил некоторых игроков, географические соседи из Мордово Тамбовской области тоже изъявили желание погонять мяч в добринских футболках.

Матч начался холодным душем для гостей. Уже на второй минуте в их ворота был назначен пенальти. Однако голкипер гостей, по чьей вине произошло нарушение правил в штрафной площади, сам же исправил свою оплошность, отразив 11-метровый удар.

Десятая минута поединка принесла успех липчанам. После подачи углового один из «летчиков» в суматохе у ворот сумел протолкнуть мяч в сетку.

Через пятнадцать минут хозяева восстановили равновесие в счете. Мяч, поданный от углового флажка, по пути никого не задел и спланировал точно в угол. Тут же хозяева поля вышли вперед. В результате коротких перепасовок форвард «Колоса» оказался на углу вратарской и не промахнулся.

Второй тайм получился «валидольным». Судите сами. В самом его начале второй «горчичник» получил наш защитник, оставив команду в меньшинстве.

И тут же добринцы в третий раз отпраздновали успех. Получив перевес в два мяча, казалось, можно было бы довести игру до логического завершения. Но пословицу про первый блин еще никто не отменял…

Итак, развязка. За 25 минут второго тайма «Колос» умудрился пропустить четырежды. Было такое ощущение, что все, кто в этот момент находился на поле в майках добринской команды, в один момент разучились играть в футбол. Проблемы стали возникать на ровном месте. Сами отдавали мяч на ход чужим игрокам, сами транжирили опасные моменты, сами неоправданно нарушали правила.

Итог поединка: 3:5. «Авиатор» отпраздновал заслуженную победу, «Колосу» есть над чем работать. Ближайшие игры все покажут…

Фоторепортаж матч найдете по ссылке.

БЫЛА И ПОБЕДА: на прошлой неделе своих поклонников порадовал паршиновский «Родник», уверенно стартовавший в первом дивизионе. Наши земляки на выезде одолели коллектив из Волово со счетом 3:0. Так держать!