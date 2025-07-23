Первый межрегиональный фестиваль «Липецкие ремесла» объединит мастеров ЦФО

Масштабный межрегиональный фестиваль «Липецкие ремесла», организованный при поддержке центра «Мой бизнес» и Липецкой ТПП, впервые пройдет в Липецке с 1 по 3 августа. В первый день фестиваля состоится стратегическая сессия, посвященная перспективам развития ремесленной отрасли в регионе. В дискуссии примут участие представители органов власти, лидеры бизнес-сообщества Липецкой области, мастера-ремесленники из Центрального федерального округа. В ходе сессии будут рассмотрены вопросы поддержки традиционных промыслов и создания благоприятных условий для роста отрасли. Место проведения стратегической сессии – Центр управления регионом на улице Первомайская, 55 в Липецке.

Главной площадкой фестиваля 2 и 3 августа станет городской парк «Быханов сад». В течение двух дней с 11:00 до 18:00 будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров-ремесленников, продукции фермеров и цветоводов из регионов ЦФО. Организаторы и участники фестиваля подготовили интерактивные развлекательные зоны, образовательные площадки, спортивные активности для всей семьи. Также гостей ждет концертная программа, модный показ авторских коллекций, мастер-классы по традиционным ремеслам, розыгрыши ценных подарков от организаторов и партнеров, выставка работ художников.

«Проведение фестивалей и организация выставок-ярмарок – одна из форм поддержки ремесленников и мастеров. Там они могут представить свои изделия широкой аудитории и реализовать их, а также найти деловых партнеров и единомышленников для интересных коллабораций», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.