Первый межрегиональный фестиваль ремёсел прошёл в Липецке

Парк «Быханов сад» в Липецке стал центром ремесленного творчества в рамках первого межрегионального фестиваля «Липецкие ремёсла». Праздник 2 и 3 августа здесь организовали центр «Мой бизнес» Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата при поддержке администрации Липецка. Событие собрало свыше 100 мастеров-ремесленников из 12 регионов Центрального федерального округа. За два дня его посетили больше 1000 липчан и гостей города.

Парк превратился в настоящий город мастеров, где каждый нашёл занятие по душе – будь то создание сувениров, дегустация фермерских продуктов или участие в играх. Гости фестиваля могли увидеть, как создаются уникальные изделия вручную, узнать секреты традиционных ремёсел и даже попробовать свои силы в создании авторских вещей. На ярмарке был представлен широкий ассортимент авторских украшений – изящные броши из эпоксидной смолы, текстильные изделия, вязаные аксессуары, куклы-обереги, гастрономические изыски – ароматный мёд, домашние сладости, традиционные промыслы – расписные матрёшки, деревянная посуда, кованные изделия. На открытой сцене прошли яркие выступления творческих коллективов, показы современных коллекций от липецких дизайнеров. Изюминкой фестиваля стало выступление детской студии театра танца «Казаки России». Работали интерактивные площадки, где было можно расписать глиняную игрушку, поучаствовать в розыгрыше призов от организаторов и партнеров, посетить выставку работ художников и выездной контактный живой уголок Липецкого зоопарка, помериться силами на богатырской площадке.

«Популяризация ремесел – это не только сохранение культурного наследия, но и развитие предпринимательства, то есть вклад в экономику и занятость населения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.