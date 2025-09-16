Первый миллион тонн сахарной свёклы собрали аграрии Липецкой области

Уборка сахарной свёклы идёт в 16 районах и округах Липецкой области. В этом году площади под этой культурой выросли до 118,7 тысячи гектаров. На данный момент убрано 24 тысячи гектаров, получено 1 млн 23 тысячи тонн сахарной свёклы. Средняя урожайность сладкого корнеплода превышает прошлогоднюю на 19,5% и составляет 426 центнера с гектара.

К работе уже приступили все шесть сахзаводов региона. Выработано 125 тысяч тонн сахара. Суммарно они могут перерабатывать больше 45 тысяч тонн свёклы в сутки и производить порядка 7 тысяч тонн сахара. На предприятия поступает свёкла, выращенная не только в Липецкой области, но и в других регионах.

«По производству сахара Липецкая область входит в топ-3 в стране. Из четырех крупнейших сахзаводов России два находятся у нас в регионе», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.