Первый миллион тонн сахарной свёклы собрали липецкие аграрии. Уборочная идёт в 17 районах и округах.

В этом году под свёклой – 115,7 тысячи гектаров, убрано – 30 тысяч гектаров. Сахаристость корнеплода составляет более 18% и продолжают расти, сообщают в Союзе сахаропроизводителей России.

В регионе работают все шесть сахзаводов. Получено уже около 160 тысяч тонн сахара, год назад было 111 тысяч тонн. Заводы перерабатывают не только свёклу, выращенную в Липецкой области, но и в других субъектах, отмечают в областном управлении сельского хозяйства.

«По сбору свёклы и производству сахара Липецкая область входит в топ-3 по стране при очень небольшой площади региона, кстати. Потому что липецкое сельское хозяйство – это передовые технологии, а липецкие аграрии – наша гордость. Удачного завершения сезона всем, кто сейчас в полях. Уверен, результат будет достойный», — отметил в своём телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.