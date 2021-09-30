Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свёклы. Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, свёкла убрана с 30,7 тысячи гектаров. В 2021 году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13%, всего предстоит убрать без малого 110 тысяч тонн гектаров.

Уборку ведут 15 районов. Лучший по урожайности – Добринский район (407ц/га), за ним следуют Становлянский (398,7 ц/га) и Елецкий (377ц/га) районы.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.