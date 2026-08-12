Первый миллион тонн зерна нового урожая собрали липецкие аграрии

Липецкие аграрии достигли важного рубежа – собран первый миллион тонн зерна. Полевые работы продолжаются в напряжённом режиме: механизаторы трудятся с раннего утра до позднего вечера, практически без выходных.

Особое внимание уделяется обеспечению хозяйств топливом, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В регионе создан запас ГСМ на ближайшие несколько недель, с дизелем трудностей нет. Федеральные министерства сельского хозяйства и энергетики одобрили лимиты на проведение сезонных работ. Возникающие вопросы с поставкой топлива решаются оперативно.

Важным фактором для завершения уборочной кампании остаётся погода. Хлеборобы надеются, что она будет на их стороне и позволит провести сбор урожая в оптимальные сроки.

«Сельское хозяйство – основа экономики Липецкой области. Труд аграриев заслуживает уважения: в любую погоду, с утра до ночи они работают на полях. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы обеспечить их необходимым», – отметил губернатор Игорь Артамонов.