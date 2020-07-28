Первый миллион тонн зерна собрали липецкие аграрии

Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн зерна. На сегодняшний день обмолочено 28% площадей, из них около 40 % – это озимая пшеница и более 25% – ячмень. Всего на текущий момент в закромах хлеборобов региона — 1 млн 127 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Средняя урожайность продолжает расти и составляет 54,4 центнера с гектара. Лидером по урожайности остаётся Елецкий район, где земледельцы получают по 59,2 центнера с гектара. Также в пятёрку лидеров по урожайности входят: Долгоруковский (58,4), Становлянский (58,0), Лебедянский (57,5) и Липецкий (56,8) районы. По валовому сбору продолжают лидировать добринские аграрии. Они получили почти 185,5 тысячи тонн.

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют столь высокие результаты, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. Уверен, что в этом году земледельцы подтвердят свои высокие достижения».

Всего в регионе собрано почти 840 тысяч тонн озимой пшеницы. Средняя урожайность составляет 56,5 центнера с гектара. Самая высокая урожайность озимой пшеницы в Липецком районе – 61,3. Более 60 центнеров с гектара собирают елецкие аграрии. Лидер по валовому сбору – Усманский район (81,3 тысячи тонн). Доля продовольственной пшеницы из объема всей собранной составляет около 70%.

Ячмень убирают в 17 районах. Получено около 272 тысяч тонн при средней урожайности 50 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность в Грязинском районе (53,7). Также хорошие результаты демонстрируют добринские (52,8), лебедянские (52,5) и чаплыгинские (52,1) аграрии. Лидер по валовому сбору ячменя – Добринский район. Там уже получено 108 тысяч тонн.

«Урожайность по всем убираемым культурам значительно превышает показатели прошлого года и продолжает расти», — прокомментировал ход уборочных работ начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Параллельно идёт подготовка почвы под урожай 2021 года: вносятся удобрения, ведётся поверхностная обработка земли и её вспашка. Под осенний сев озимых культур готовится семенной материал: отбирается зерно новых перспективных высокоурожайных сортов, хорошо показавших себя в этом году на полях Липецкой области.