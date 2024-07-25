Первый миллион тонн зерновых и зернобобовых культур собран аграриями Липецкой области. Обмолочены 260 тысяч гектаров, отведённых под пшеницу, горох и ячмень.

«Конечно, урожайность чуть ниже прошлогодней – 41 центнер с гектара. Но в 2023 году мы и не были на грани потери урожая. И жары такой не было, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Коллеги из управления сельского хозяйства рассказали, что летний зной положительно сказался на качестве зерна, почти всё оно третьего и четвёртого классов».

Лидер по валовому сбору и по площади уборки – Добринский район. Местные аграрии уже обмолотили более 60 % площадей и получили более 100 тысяч тонн зерновых. Лучший по урожайности – Лев-Толстовский район, там с одного гектара собирают 54,5 центнера.

Под озимой пшеницей обмолочено 225 тысяч гектаров – 71% от отведенной под неё площади. Получено 947 тысяч тонн при урожайности 42 центнера с гектара. Также убрано более 15 тысяч гектаров ячменя. Собрано 59 тысячи тонн. Под горохом обмолочено 12 тысяч гектаров, с которых получено 33 тысячи тонн. В семи районах приступили к уборке яровой пшеницы: намолочено 25 тыс. тонн.

Уборка озимого рапса практически завершена. С 4,6 тысячи гектаров получено 14 тысяч тонн. Под озимый и яровой рапс в текущем году отведено почти 60 тысяч гектаров.

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 418 тысяч гектаров масличных. Сейчас в полях работают около двух тысяч комбайнов.