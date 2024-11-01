Первый в Липецкой области пункт медицины катастроф начал свою работу в Липецкой области. Бригада медиков дежурит в Становлянском округе, на платном участке трассы «Дон». Здесь есть специальное помещение, с отоплением и электричеством. На вызовы выезжает реанимобиль. Он быстроходный, повышенного комфорта, помогает перевозить людей с тяжелыми травмами. Внутри — аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и все самое необходимое для экстренной помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

Благодаря тому, что пункт находится на трассе, бригада приезжает быстрее. С этой точки медики выезжают не только на ДТП, но и на пожары или другие вызовы, где жизни людей угрожает опасность. А в самом пункте водители, которые едут мимо по трассе, могут измерить давление или получить консультацию дежурного фельдшера. На трассах Липецкой области будет открыто еще три таких пункта – в Данковском, Хлевенском и Грязинском районах.

«Создание такого пункта — большой шаг в доступности и скорости оказания медицинской помощи. Теперь, в случае аварии или другой угрожающей жизни ситуации, реанимобиль будет добираться к пострадавшим быстрее», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.