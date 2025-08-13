Первый паспорт из рук вице-губернатора получили 22 липчанина

Церемонию вручения первых паспортов в Центре молодёжной карьеры Липецка провела заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. Главный документ получили 22 юных липчанина. Традиция превращать выдачу первых паспортов в праздник существует в нашем регионе с 2023 года. За это время больше 3000 юношей и девушек получили свой главный документ в торжественной обстановке. Вместе с паспортом ребятам вручают издание Конституции России и сувениры на память.

Чтобы стать участником такого события, молодым жителям Липецкой области необходимо обратиться в МФЦ в течение 90 дней после того, как исполнилось 14 лет. Для оформления услуги потребуются свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5×4,5 см и документ, подтверждающий гражданство (если в свидетельстве нет соответствующей записи).

«При получении паспорта в торжественной обстановке из рук первых лиц региона или города у молодых людей возникает чувство значимости, важности для своей страны и, соответственно, стимул учиться, работать, стараться на благо родного региона и государства в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.