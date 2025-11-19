Первый проект арендного дома реализован в Липецке совестно с ДОМ.РФ. Дом входит в состав жилого комплекса «Суббота» на улице Неделина. В церемонии вручения ключей приняли участие Сенатор РФ от Липецкой области Евгения Уваркина, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.

Нанимателям предоставлены 139 квартир различных планировок: от небольших студий до просторных трёхкомнатных квартир — в 19-этажном доме. Часть квартир передадут врачам, которые будут получать субсидию на аренду из средств регионального бюджета. Формат цивилизованной аренды привлёк в первую очередь интерес молодых людей в возрасте до 35 лет.

«ДОМ.РФ занимается созданием и развитием рынка цивилизованной аренды жилья с 2016 года. Сегодня общий фонд под нашим управлением превышает миллион квадратных метров. В Липецке мы запускаем десятый дом по направлению «Коммерческая аренда для граждан». Это качественное жильё, укомплектованное современной мебелью и новой бытовой техникой, которое должно служить эталонным образцом для тех, кто занимается арендным бизнесом. Основная цель нашей работы — вывести рынок аренды из «серой» зоны, предоставить нанимателям качественное жильё, отвечающее самым современным представлениям о комфорте и удобстве, с прозрачными условиями стоимости и широким набором сервисов», — отметил Денис Филиппов.

Дизайн-проект квартир в ЖК «Суббота» спланирован с учётом эргономики пространства и актуальных трендов. ДОМ.РФ реализует свои арендные проекты в новых домах с хорошей транспортной доступностью, жильцам доступны различные сервисы: от уборки и доставки воды до ухода за домашними животными, со всеми арендаторами заключается официальный договор, ежемесячную плату можно вносить с помощью приложения «ДОМ.РФ Аренда жилья». В доме установлены современные лифты Щербинского лифтостроительного завода, который входит в Группу ДОМ.РФ. Кабины подъёмников выполнены из шлифованной нержавеющей стали, оборудованы зеркалами, вертикальными модулями, кнопками с белой подсветкой и шрифтом Брайля, TFT-дисплеями, связью, речевым информатором и вентиляцией. Также в лифтах установлены усилители мобильной связи.

«ЖК «Суббота» – пример современного жилья со всеми удобствами, в хорошей локации и гарантией качества и безопасности предоставления арендных услуг. Радует, что Липецк заинтересовал ДОМ.РФ для строительства такого комплекса. Это говорит о хороших перспективах для дальнейших совместных инвестиционных проектов, направленных на развитие рынка недвижимости в Липецкой области», – сказал Роман Петрухин.

Новый жилой комплекс расположен в так называемом «зелёном ядре» города, мастер-план которого в 2021 году разработал Фонд ДОМ.РФ. В ближайшем окружении — Ленинский сквер, Нижний парк, площадь Петра Великого, набережная, магазины и торговые центры, школы, детские сады, учебные заведения, медучреждения, стадион и спортивные объекты, кафе и рестораны.

Соглашение о реализации проекта было подписано между ДОМ.РФ, правительством Липецкой области и застройщиком в 2022 году на форуме «Среда для жизни» в Тамбове. ДОМ.РФ уже реализует 10 проектов по направлению «Коммерческая аренда для граждан» в Москве, Екатеринбурге, Воронеже и Липецке с общим арендным фондом почти на 3000 квартир.

ДОМ.РФ с 2016 года работает по нескольким направлениям аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан, студенческой. Сейчас в портфеле компании 84 проекта в 19 регионах России. Профинансировано строительство около 22,8 тыс. квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой общей площадью около 1,1 млн квадратных метров. Суммарный объём инвестиций — больше 141 млрд рублей.