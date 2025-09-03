Первый профильный класс ЮИД появился в одной из школ Липецкой области

В Ленинской начальной школе Липецкого района открылся первый в регионе профильный класса Юных инспекторов движения (ЮИД). Более двадцати первоклассников, помимо общеобразовательной программы, будут углубленно изучать правила дорожной безопасности и станут юными помощниками автоинспекторов.

В процессе обучения школьники познакомятся с правилами поведения на улице и дороге, научатся правильно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, приобретут навыки безопасного управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности. Главная цель — не только самим стать грамотными участниками движения, но и помогать в изучении ПДД своим сверстникам.

Сотрудники Госавтоинспекции не могли остаться в стороне от такого события и пришли поздравить ребят с началом учебного года и вступлением в ряды ЮИД. «Мы очень рады, что в нашей области появился такой специализированный класс. Ведь ЮИД — это не только конкурсы и соревнования, ЮИД — это ежедневное систематическое изучение правил дорожного движения, которое в результате поможет не только самим ребятам соблюдать их, но и тем сверстникам, младшим ученикам и даже родителям, которым они, повзрослев, передадут все, что знают сами. Мы, в свою очередь, будем тесно сотрудничать с педагогами и надеемся, что со временем таких классов в Липецкой области станет больше», — отметила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Липецкой области Надежда Привал.

В Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области выразили уверенность, что появление профильного класса ЮИД станет важным шагом в деле профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и воспитания нового поколения ответственных участников дорожного движения.