Первый региональный форум наставников объединил более 70 педагогов на площадке Института развития образования Липецкой области. Участники обсудили ключевые аспекты наставнической деятельности и поддержку молодых педагогов. Опытные наставники рассказали об эффективных практиках, вдохновили участников на новые достижения и инновационные подходы в обучении и воспитании подрастающего поколения.

На пленарном заседании обсуждались вопросы реализации системы межшкольного наставничества в рамках проекта «Школа Минпросвещения России». Особое внимание уделено мастер-классам, представленным победителями регионального конкурса «Лучшие практики наставничества» в образовательных организациях Липецкой области. Спикеры представили ценные методические находки, которые можно использовать в образовательных организациях. Форум транслировался в Государственном университете просвещения.

«Форум превратился в мощную и эффективную площадку, где происходит обмен и трансляция лучших управленческих и педагогических практик. Это пространство стало важным центром для специалистов, стремящихся делиться опытом и получать новые знания в области управления и образования», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.