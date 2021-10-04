Первый сельский полумарафон «Тербунский рубеж» прошел в регионе. В Тербуны приехали спортсмены из 99 городов, которые представляли 22 региона России, а также атлеты из Украины, Казахстана и Индии.

Спортсмены, самому старшему из которых 75 лет, а младшему – 4 года, участвовали в забегах на четырех дистанциях. Дети от 4 до 12 лет бежали 500 метров. Больше всего участников выбрали трёхкилометровый забег. Последними стартовали бегуны на 10 и 21 километр. Все атлеты получили памятные медали, футболки и подарки от партнеров полумарафона. Ведущим полумарафона был Дмитрий Губерниев.

Полумарафон в Тербунах посвятили защитникам родины в годы Великой Отечественной войны. Здесь в июле 1942-го состоялось одно из крупнейших танковых сражений, которое историки называют «малой Прохоровкой». А зимой 1942–1943 годов отсюда войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление для окончательного разгрома группировки немецко-фашистских войск, прорвавшейся к Воронежу.

«Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.