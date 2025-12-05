Первый съезд учителей информатики прошел в Липецкой области

Первый Съезд учителей информатики прошел на базе школы №58 в Липецке. Учителя информатики, преподаватели техникумов, колледжей и вузов, студенты обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта, эффективные педагогические методики, задания, встречающиеся на ЕГЭ. Участникам предоставили доступ к лучшим образовательным практикам и современным инструментам работы с новым поколением учеников.

«В условиях цифрового прогресса именно педагоги формируют у школьников цифровую компетентность, вдохновляют на выбор IT-профессий и помогают уверенно чувствовать себя в мире, где технологии стремительно меняются. Съезд учителей-информатиков — это не просто встреча коллег, а живая площадка для обмена передовыми практиками, обсуждение методик и поиск новых решений в преподавании. Такие инициативы укрепляют образовательную систему региона, открывая путь к профессиональному росту педагогов и раскрывая таланты у учеников», — отметил министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.

С лекциями выступили соавтор учебника по информатике Анна Босова, эксперты Яндекс Учебника и Яндекс Лицея, представители образовательной среды Липецкой области. Докладчики рассмотрели современные подходы к преподаванию информатики и стратегии повышения успеваемости учащихся, внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс и региональный опыт повышения мотивации школьников к учёбе.

«Развитие цифровой экономики начинается со школьного кабинета информатики. Наш регион делает серьёзную ставку на IT-отрасль, и ключевое звено в этой работе — педагоги. Первый Съезд учителей информатики — это важный шаг в создании сильного профессионального сообщества, которое воспитает новое поколение липецких IT-специалистов, инженеров и изобретателей. Мы и впредь будем всесторонне поддерживать такие инициативы и создавать инфраструктуру для цифрового образования», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также на съезде наградили победителей регионального рейтинга проекта Яндекс Учебника «Кадровый резерв». Ими стали Заур Дзантиев (школа №12 г. Грязи), Андрей Аколелов (школа села Конь-Колодезь), Елена Бородина (школа №5 г. Грязи), Софья Алтухова (многопрофильный лицей г. Липецка), Елена Иванова (школа № 1 им. М.М. Пришвина г. Ельца).

В Липецкой области в школах работают более 200 учителей информатики. В дополнительном образовании реализуются более 350 программ по различным IT-направлениям, в которых задействованы около 9 тысяч ребят. В регионе успешно работают «Точки роста», площадки «Яндекс лицея», IT-кубы и IT-биты, где школьники могут освоить азы цифровых профессий. В системе среднего профессионального образования в 6 колледжах обучаются более полутора тысяч студентов по различным IT-специальностям.