Первый шаг в профессию: как новый закон поможет молодёжи найти работу

Выпускники вузов и колледжей часто сталкиваются с одной и той же проблемой: работодатели требуют опыт работы, а где его взять, если ты только что получил диплом? Чтобы решить этот вопрос, Госдума приняла закон о стажировках. Как рассказала Татьяна Дьяконова, депутат Госдумы от Липецкой области, закон сделает первый трудовой опыт молодых людей официальным и защищенным.

Что изменится для молодых специалистов?

Раньше стажировки часто проходили «на честном слове», без гарантий и оплаты. Теперь всё будет иначе. Новый закон закрепляет четкий статус стажера в Трудовом кодексе.

Вот главные новшества:

— Официальный договор и зарплата. Со стажером заключается срочный трудовой договор. Его зарплата не может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда).

— Социальные гарантии. Стажерам теперь положены больничные, идет трудовой стаж и пенсионные отчисления.

— Кто может стать стажером? И студенты, которые еще учатся, и те, кто уже получил диплом или прошел курсы переподготовки.

— Сроки. Заключить договор нужно не позднее чем через год после окончания учебы (срок может продлеваться, например, на время службы в армии или декрета).

— Наставничество. Стажировка может длиться до шести месяцев, и за каждым молодым специалистом будет закреплен опытный наставник.

— Если стажер успешно проявил себя, он сможет остаться в компании на постоянную работу без испытательного срока.

Татьяна Дьяконова пояснила, что новая норма поможет молодежи, бизнесу и в целом экономике страны.

«В целом наш закон направлен на то, чтобы сделать процесс трудоустройства молодых специалистов более гладким. Он дает им четкий правовой статус на этапе получения первого опыта и снижает барьеры при переходе на постоянную работу в компанию, где проходила стажировка. Для ребят, которые только начинают свой путь в профессии, это очень важно. Кроме того, новый закон помогает работодателям по сути готовить кадры под себя. Для предприятий во многих сферах, испытывающих дефицит специалистов, это особенно актуально. Таким образом, мы помогаем всем участникам процесса и укрепляем экономику региона и страны», — отметила Татьяна Дьяконова.

Опыт начинается в колледже

Вопросы практического обучения молодежи обсуждались накануне в Липецком металлургическом колледже. Учебное заведение работает по федеральному проекту «Профессионалитет», где упор делается на реальные навыки, а не только на теорию.

Депутат отметила, что в липецких учебных заведениях уже сейчас выстроена отличная система подготовки кадров. Колледжи региона участвуют в 5 кластерах «Профессионалитета».

«Мы видим, насколько эффективно в Липецком металлургическом колледже выстроено практикоориентированное обучение. Отличные лаборатории, в которых студенты во время обучения, наряду с выбранной специальностью, получают несколько рабочих профессий, что делает их более востребованными. Ребята работают с наставниками НЛМК уже с 1 курса. Это пример работающего механизма наставничества. Наш закон о стажировках еще больше усилит эту работу, а значит, сделает процесс перехода от учебы на работу более легким и защищенным», — подчеркнула Татьяна Дьяконова.

Согласно новому закону о стажировках, работодатели сами будут прописывать в своих внутренних правилах, какой объем работы должен выполнять стажер и как будут оценивать его успехи.

Новые правила взаимодействия компаний и молодых специалистов начнут действовать с 1 марта 2027 года. Это даст образовательным учреждениям и предприятиям время подготовиться к новым стандартам работы.

Наталья ИВАНОВА.

Фото Сергея ПАРШИНА.