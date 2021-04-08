Первый школьный кванториум откроется на базе липецкой школы № 18, расположенной на улице Кривенкова.

Планируется, что здесь будут развиваться четыре направления: робототехника, хай-тек, естественно-научный и биоквантум.

Данный центр станет первым липецким кванториумом, размещённым непосредственно в школе – подобные площадки раньше открывали только в учреждениях дополнительного образования.

При этом заниматься здесь смогут не только ученики школы, но и все желающие в возрасте от пяти до 18 лет.

«В школе активно развивается техническое направление, поэтому для нас очень важно получить новые возможности и, конечно, оборудованные площадки, – рассказал директор школы Денис Шведун. – На четвёртом этаже расположится кружок робототехники, на первом будут аудитории для направлений, связанных с физикой, экологией, химией и хай-тек».

На оснащение кванториума по федеральной программе выделено около 20 млн рублей. Наставниками станут школьные педагоги – сейчас они проходят дополнительное обучение, чтобы соответствовать высокому уровню техноцентра. Планируется, что кванториум откроется 1 сентября.

Уже сейчас школа уделяет большое внимание робототехнике. Здесь работает профильный кружок. Среди работ учеников есть роторная парковка для зарядки городского электротранспорта, прототип производства топливных пеллетов из опилок, роботы для транспортировки пациентов и помощи больным коронавирусом, позволяющие сократить число контактов медиков и заболевших.