Участники отбора на программу «Время героев», которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в липецком филиале РАНХиГС. Там начал работать постоянно действующий пункт дистанционной оценки для участников отбора. Всего такие пункты открылись в 45 городах страны.

Офицер СВО Андрей стал первым, кто прошел тестирование в липецком филиале РАНХиГС. Он отметил, что отвечать на вопросы было не сложно и делать это в отпуске удобнее, чем на передовой. О результатах он узнает уже за ленточкой. Если пройдет отбор, будет осваивать государственное и муниципальное управление, финансы, управление проектами, экономику, законодательство. Тоже на платформе РАНХиГС.

Возможность доступа к программе «Время героев» будет обеспечена для всех участников СВО. Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года. «Время героев» – это образовательная программа для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж». Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Продолжительность обучения составит около двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

«Ждём военнослужащих в нашей команде. Их опыт, знания, патриотизм, стремление беречь Родину и наш народ на госслужбе очень нужны», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.