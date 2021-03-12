С 22 марта по 23 апреля состоится первый в Черноземье Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту Build CUP. Организаторами конкурса выступают ФКР Липецкой области и ЛГТУ.

Принять участие могут студенты технических и экономических специальностей, а также дизайнеры.

Своей целью чемпионат ставит получение новых энергоэффективных решений в капремонте, участники, в свою очередь, получат опыт в будущей профессии, а если станут призерами – гранты на обучение.

– Мы планируем найти новые умы, свежие идеи, увлеченных решением актуальных проблем капитального ремонта молодых специалистов. Кроме того, мы ставим перед собой цель — развить у молодежи щепетильное отношение к сфере ЖКХ, чтобы они знали куда обращаться в тех или иных случаях, куда, в перспективе, устроиться на работу. Естественно, для себя мы хотим почерпнуть свежие технические решения, связанные с дизайном при капитальном ремонте, – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Соревнования состоятся в несколько этапов. В течение двух недель с 22 марта будет проходить регистрация команд-участниц. В команде должно быть 4 человека, каждый из которых будет выполнять свою роль при решении кейса. Задачи строителя – работа с проектной документацией, с системами водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, энергетик при решении кейса будет отвечать за реконструкцию системы теплоснабжения инженерных сетей, переработку теплового пункта, внедрение новых технологий в систему ГВС и освещения, дизайнер – за работу с визуальным оформлением фасада здания, экономист – за оценку экономической эффективности от внедряемых решений.

После регистрации капитанам на электронную почту придёт задание. Оно будет абсолютно идентично для всех команд. В рамках кейса будущим специалистам необходимо будет разработать ряд мероприятий для решения комплекса проблем в многоквартирном жилом доме в ходе капремонта.

На работу будет отведено 2 недели. Участники смогут использовать любые доступные ресурсы, в том числе искать решения на базе Технической лаборатории Фонда капремонта.

Завершающим этапом станет презентация своих разработок. Она пройдёт в апреле на базе «Точки кипения» ЛГТУ. По итогам компетентное жюри определит команду-победителя чемпионата. Лучшие студенты получат гранты на обучение, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта. Призовой фонд сформирован средствами компаний-спонсоров. Организатор выражает благодарность компаниям-спонсорам за социальную направленность бизнеса.