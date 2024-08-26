Первый в России инклюзивный пеший городской историко-культурный квест-маршрут «Задонск – столица филатуризма» создан с использованием филагид-путеводителя «Почтовые приключения по Задонской земле». Первым его прошел известный российский парапутешественник Игорь Скикевич. Он посетил все туристско-почтовые станции Задонска, в числе которых ТИЦ «Задонская земля» (Скороходная почта), кафе «Дорожное» (Пряничная почта), Задонский краеведческий музей (Музейная почта), летняя провизорская аптекаря Ульриха (Почта травника), Изба гончара – Юрьевская керамика (Гончарная почта), Купеческая усадьба-музей-гостиница «В Задонье» (Земская почта) и другие. В подтверждение прохождения инклюзивного маршрута Игорь Скикевич получил сертификат со статусом «Задонский почтмейстер» и деревянную сувенирную марку.

Автором туристических брендов «Задонская земля. Гостеприимная. Одна такая» и «Задонск – столица филатуризма», а также квест-маршрута и главным редактором филагид-путеводителя выступил исследователь-путешественник, историк почты Валерий Сушков. В путеводитель с эффектом дополненной реальности «Почтовые приключения по Задонской земле» вошли два историко-культурных почтовых квест-маршрута – городской «Задонск – столица филатуризма» и районный «Задонская кругосветка» с более чем 30 туробъектами. Недавно филагид завоевал серебряную медаль на Международной филателистической выставке «Брест-2024» в Республике Беларусь. В марте на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2024» проект отмечен специальным призом. В июле на Первом канале о задонском почтовом маршруте была показана первая серия передачи Дмитрия Крылова «Непутевые заметки». Вторая серия о туристском потенциале Задонщины выйдет на экраны в октябре.

«Липецкая область последние годы активно развивается, как туристический регион. Строится удобная инфраструктура – дороги, гостиницы, точки питания. А также формируется интересная культурная программа», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.