Первый в ЦФО молодёжный патриотический форум приняла Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил лагерь «Прометей», где состоялся молодёжный патриотический форум Центрального федерального округа. Он прошёл впервые.

Форум инициирован спикером Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым и проводился при поддержке регионального правительства и аппарата полномочного представителя Президента России в ЦФО.

Форум собрал около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов, Республики Беларусь. Также были приглашены депутаты Госдумы РФ, руководители законодательных органов семи регионов, представители ведущих вузов страны, ветераны СВО.

«Это событие особенно важно в год 80-летия Победы. Ведь на форуме собрались молодые парламентарии и будущие управленцы. Завтра именно они будут руководить регионами. Им нужно не только знать героическую историю страны, но и уметь строить будущее», – подчеркнул губернатор.

Участники форума посмотрели выставку в рамках парламентского проекта «Липецкая промышленность для Победы», сыграли в военно-патриотическую игру «Зарница», затем форум продолжился тематическими лекциями. Перед молодыми парламентариями выступали спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков, представители Ростовской области и Краснодарского края и Ответственный секретарь Совета молодёжных парламентов ЦФО Татьяна Некрасова.

Центральным событием форума стала закладка Капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Пётр Толканёв, участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в лагере «Прометей».

Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.