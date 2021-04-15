Работы по устройству пешеходной зоны на улице Кривенкова в Липецке и организацию въездов на территории прилегающих к ней коммерческих объектов сегодня, 15 апреля, проверил первый заместитель главы города Константин Востриков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как доложил начальник управления главного смотрителя Евгений Суханов, тротуар и велодорожка будут прерываться в районе дома №3 и переходить на четную сторону улицы Кривенкова – для удобства пешеходов и велосипедистов здесь установят светофорный объект вызывного типа.

Также он отметил, что работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в графике. На четной стороне специалисты уже отсыпали основание тротуара и велодорожки щебнем. В планах – укладка асфальта. Константин Востриков обратил внимание, что для комфорта липчан здесь необходимо снизить предполагаемое количество въездов на территории коммерческих объектов – уже строящейся автомойке и пока только планируемой к возведению.

– Для них можно создать единый въезд, чтобы липчанам не приходилось переходить несколько проездов во время движения по пешеходной зоне, – подчеркнул первый вице-мэр.

– Мы готовы изменить проекты участков, однако для этого необходимо понимать, где возможно создать комфортный въезд на наши территории, – отметил собственник одного из участков Федор Кушнир.

Проработать решение этого вопроса вместе с предпринимателями Константин Востриков поручил и.о. главного архитектора Диане Полуэктовой и первому заместителю генерального директора АО «ЛГЭК» Александру Шачневу – под землей проходят электросети, которые при создании единого проезда необходимо «усилить» с помощью гильз или бетонных плит для защиты от повреждений и соблюдения условий безопасной эксплуатации.

– Работы на объекте только стартовали, но уже сейчас мы должны решить, как создать здесь комфортные условия для всех – и для тех, кто выбирает эту территорию для прогулок, и для тех, кто работает здесь, – подчеркнул в конце встречи Константин Востриков.