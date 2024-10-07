Первый Всероссийский фестиваль паралимпийского кино «Преодоление» пройдет в Липецке 15-18 октября. Его проведут Паралимпийский комитет России совместно с киностудией «ВИБ-Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль представляет собой смотр-конкурс фильмов о паралимпийцах — спортсменах с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий, реализующих себя в спорте. Будут представлены киноленты в трех номинациях: «Сильные духом», «Мы верим твердо в героев спорта», «СВОи в бою и в жизни».

Задачи кинофестиваля: просвещение населения и создание положительного имиджа здорового образа жизни среди молодежи, а также популяризация занятий спортом среди людей с ограниченными возможностями, их адаптация и психологическая поддержка. Фестиваль нацелен повысить мотивацию инвалидов-ветеранов боевых действий к укреплению здоровья и реализации своего творческого потенциала.

«Работы, представленные на кинофестивале, объединяют несколько общественных сфер — спорт, реабилитацию людей с ограниченными возможностями, их социальное признание и равенство. Они могут стать основой для сопереживания параспортсменам, героям фильмов. Деятели же киноиндустрии увидят, насколько они справились с этой темой и смогли ли дойти до самой глубины этой острой проблемы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.