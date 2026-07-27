Первый выведенный в регионе сорт сои назвали «Липчанка»

«Липчанка» не боится заморозков, непривередлива к почвам и дает урожаи в 1,5 раза больше обычных. Это новый сорт сои, который вывели в Липецком НИИ рапса. Несколько лет назад наш НИИ присоединился к Всероссийскому НИИ масличных культур. С тех пор здесь занимаются и соей. Для этого была сформирована команда молодых ученых, которые приехали в наш регион, потому что заинтересовались этой востребованной во всем мире культурой.

С какими поставленными задачами справились наши селекционеры? Повысили урожайность. У «Липчанки» она около 3 тонн с гектара. Адаптировали южную культуру к более суровому климату. Наша соя способна пережить весенние заморозки до –6°С и неплохо себя чувствует на почвах, не столь плодородных, как наш чернозем. Это позволяет выращивать ее не только в Липецкой области, но и более северных регионах. Повысили содержание белка в бобах. Его довели до 47%. Еще липецкая соя богата кислотами, повышающими ее срок хранения.

Есть ли еще планы – да, есть. Первое – сократить срок созревания сои. Реальность на сегодня – около 90 дней. Ожидание – сократить на треть. Тогда растить сою смогут еще больше территорий, где лето еще короче. Также повысить урожайность и устойчивость к кислым почвам.

Нашим ученым это точно удастся. Потому что у Липецкого НИИ рапса есть богатый опыт в селекции своей флагманской культуры. К примеру, яровой рапс «Форпост КЛ» – самый популярный для возделывания в нашей стране. Всего за 40 лет существования НИИ здесь вывели больше 40 сортов рапса – «Ратник», «Аргумент», «Спутник», конечно же – «Липецкий» и многие другие.

«Свою сою мы вывели впервые. До этого у нас был только рапс. «Липчанку» внесли в федеральный реестр сортов, допущенных к возделыванию на территории России», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкие учёные уже работают над следующими сортами. Испытания проходят новые сорта сои «Своя», «Краса» – их выход на рынок ожидается в 2027 году. И «Титан», который будет высотой под 1,5 метра и устойчив к засухе. Его ждем в 2028 году.