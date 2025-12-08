Первый за 50 лет ремонт начали делать в усманском филиале медколледжа

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Усмани посетил филиал Липецкого медицинского колледжа, где впервые за полвека начали делать ремонт. Инфраструктура требовала обновления: протекала крыша, часть батарей не работала, электросеть была изношена. Работы проводятся по проекту «Молодёжь и дети».

В рамках ремонта заменят инженерные коммуникации. Для удобства студентов между учебными корпусами построят тёплую галерею, чтобы им не приходилось переходить по улице.

Учащиеся в колледже получают практико-ориентированное образование: часть выпускников уже обеспечена рабочими местами по целевым договорам, другие планируют продолжить обучение в Липецком филиале РосУниМеда.

«Интерес молодёжи к медицине растёт, и наша задача – создать будущим врачам и медсёстрам современные, комфортные условия для учёбы. Мы целенаправленно создаём в регионе среду, в которой они смогут реализовать свой потенциал», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.