Первый за полвека капремонт сделали в школе села Ильино Липецкого округа

В школе села Ильино Липецкого округа сделали сделали капитальный ремонт — первый с момента постройки здания в 1976 году. Учреждение посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Масштабное преображение началось с демонтажных работ. На объекте каждый день трудились до 30 специалистов. За полгода здание полностью обновили: обшили фасад металлокассетами, заменили все инженерные сети, выполнили отделку, установили новую мебель и мультимедийное оборудование — интерактивные и смарт-доски, проекторы. В пищеблоке — новое оборудование, столовая стала шире, а в актовом зале появилось больше посадочных мест — 100 вместо прежних 60-ти.

«В каждом классе — свой дизайн. Его выбирали ребята, родители и педагоги и расписывали стены сами. Сразу видно: делали с любовью», — считает Игорь Артамонов. Когда глава региона смотрел школу, то обратил внимание и на портрет Сергея Есенина в одном из холлов.

В обновлённой школе учатся 620 ребят не только из Ильино, но и из соседних сёл. Их перевозят на четырёх школьных автобусах, закупленных с 2019 по 2024 годы. После занятий для школьников работают спортивные секции, кружки по туризму и краеведению. Есть отряд ЮИД и два отряда «Юнармии».

Капитальный ремонт в школе села Ильино Липецкого округа сделали в рамках народной программы партии «Единая Россия».