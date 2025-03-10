Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин в рамках рабочей поездки в Липецкую область посетил новые очистные сооружения в Задонске. Их производительность – 1500 кубометров в сутки, что обеспечивает качественное водоотведение для 70% населения города, это почти 7 тысяч человек.

Появились условия для дальнейшего строительства жилья и развития бизнеса в муниципалитете. Современный комплекс рассчитан на подключение почти 50 тысяч кв. м. современного жилого фонда, объектов туристической сферы. Кроме того, появились возможности для расширения производства местного хлебокомбината.

Износ оборудования прежних очистных сооружений составлял более 97%. Комплекс работал со значительными перегрузками, а степень очистки сточных вод не соответствовала нормативам.

Новый объект положительно влияет на экологическую обстановку. Комплекс предусматривает несколько ступеней очистки канализационных стоков, в том числе механическую, биологическую и физико-химическую. Автоматизация процессов улучшила контроль качества, исключив сброс неочищенных стоков в реку Дон.

«Современные очистные сооружения в Задонске – это важный инфраструктурный объект для региона. Мы не только улучшаем качество жизни для тысяч жителей, но и создаём условия для строительства нового жилья, развития бизнеса и туризма. Это яркий пример того, как совместная работа федеральных и региональных команд, а также эффективное использование ресурсов Фонда национального благосостояния, приносят реальные результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.