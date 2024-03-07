Первый женский клуб «Мама работает» появился на базе центра занятости Липецкой области. В день открытия его посетили 40 липчанок. Участницы пообщались с представителями центра «Мой бизнес», ООО «Черкизово», сотрудниками женской консультации №1 и предпринимательницей Еленой Федотовой, которая во время декретного отпуска прошла обучение на швею и теперь владеет швейной мастерской.

Женский клуб является продолжением проекта «Мама работает», который представляет собой комплекс тренингов и курсов, позволяющих женщине трудоустроиться или открыть собственное дело. На старте проект был рассчитан на женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет или воспитывающих детей до семи лет. Теперь аудитория женского клуба – все женщины с детьми. На встречи всегда приглашают работодателей и женщин, которые могут поделиться своими историями успеха, чтобы за мотивировать тех, кто ещё сомневается. В 2023 году участие в проекте «Мама работает» приняли более 160 женщин в декрете. Из них 45% трудоустроены, 15% стали самозанятыми, 15% переобучились, 5% подали на соцконтракт.

Анонсы встреч клуба «Мама работает» будут размещаться на странице центра занятости ВКонтакте. Также уточнить расписание можно по телефону горячей линии 8 (4247) 37-02-37. «Модернизация службы занятости Липецкой области полностью завершилась 2023 году. К единому стилю «Работа России» приведены все центры занятости региона. В них изменен формат предоставления услуг и подход к их оказанию. Главный принцип работы – клиентоориентирование», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.