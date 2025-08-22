Первым шагам в предпринимательстве научили липчан в центре «Мой бизнес»

Практическое мероприятие для предпринимателей «Бизнес-разборы» состоялось в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Спикером выступила бизнес-тренер и ментор Елена Аверина, которая подробно разобрала ключевые вопросы, волнующие как начинающих, так и опытных бизнесменов. Участники рассмотрели, как перейти из состояния наёмного работника в предпринимательство, узнали об эффективных стратегиях быстрого выхода на первый доход без эмоционального выгорания, разобрали схемы привлечения клиентов, приёмы выгодного позиционирования бизнеса в условиях высокой конкуренции, создание финансовой подушки безопасности и «плана Б» для рисков.

Особое внимание было уделено решению типичных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели: отсутствие стартового капитала, низкая конверсия в продажах, высокая загруженность при минимальной результативности, отсутствие четкой дифференциации среди конкурентов и проблемы с управлением денежными потоками. Также Елена Аверина дала рекомендации по совмещению предпринимательства с основной работой и семейными обязанностями, решению административных вопросов, связанных с налогами и отчетностью. Дополнительную практическую сессию обещали организовать 27 августа.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области регулярно проводит мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Запись на мероприятия и подробная информация доступны на официальном сайте центра мойбизнес48.рф в разделе «Календарь» и по телефону горячей линии: 8(800)301-76-75. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Благодаря активной работе Липецкой торгово-промышленной палаты и центра «Мой бизнес» многие липчане решаются на открытие своего дела, успешно реализуют проекты, выходят на хорошие показатели прибыли. Их деятельность делает вклад в налоговые поступления, что в свою очередь отражается на процветании региона», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.