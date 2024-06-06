Максимальные 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе набрали 17 выпускников школ Липецкой области. 23 мая прошли экзамены по химии, литературе и географии. Их сдавали ребята, которые планируют поступать в вузы на медицинские, естественно-научные и гуманитарные специальности, сообщает региональное управление образования и науки.

100 баллов по химии получили восемь учеников: Анна Дереза (гимназия №64 Липецка), Мария Змитриченко (лицей №44 Липецка), Илья Несмеянов (школа №4 Грязи), Анастасия Пузикова (гимназия №97 Ельца), Марина Солоденко (гимназия №19 Липецка), Анастасия Сотникова (школа №20 Липецка), Анна Третьяк (школа №20 Липецка), Христина Шацких (гимназия №64 Липецка).

100 баллов по литературе набрали девять выпускников: Лилия Бессонова (школа №59 Липецка), Дарья Бесчеревных (школа №77 Липецка), Камилла Григорова (школа №68 Липецка), Ксения Захарова (гимназия №64 Липецка), Маргарита Леонтьева (школа №24 Ельца), Софья Ступина (школа №42 Липецка), Олеся Шилова (школа №60 Липецка), Вероника Шлякова (гимназия №11 Ельца), Анастасия Щербакова (гимназия №12 Липецка).

«Ребята молодцы! Высокие результаты за экзамены – это итог серьезной подготовки, ответственного отношения к учебе и своему будущему», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.