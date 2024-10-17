Центр туризма «Липецкая земля» приглашает на пешеходные экскурсии по Липецку с опытными экскурсоводами. Их будут проводить для всех желающих с 29 октября по 1 ноября каждый день в 10:00 и 14:00. Группы набираются от 10 человек. Продолжительность – 1,5 часа. Узнать стоимость и записаться можно по телефону: 88002008120.

Маршрут будет начинаться в Нижнем парке, продолжится прогулкой по центральным улицам города, Верхнему парку и завершится возле Краеведческого музея. Туристы смогут совершить увлекательное путешествие в прошлое Липецка, познакомиться с его архитектурными жемчужинами и услышать интересные истории о становлении и развитии города.

«Пешеходные экскурсии – прекрасная возможность прогуляться по нашему прекрасному городу и узнать что-то новое и интересное. Замечательно, что их проводят во время каникул, чтобы и школьники могли прикоснуться к краеведению», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.