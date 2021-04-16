Пешеходный мост в Данкове восстановлен после большой воды. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

Рядом с мостом продолжается реконструкция капитального моста стоимостью 320 млн рублей. Подрядчик, по словам Аверова, идет в графике работ, несмотря на паводок.

“Стройка крайне важная для Данкова. Под руководством лично главы региона Игоря Артамонова и при содействии депутата Госдумы Николая Борцова регион добился дополнительного финансирования на этот объект, – рассказал Дмитрий Аверов. – Также с главой района Валерием Фалеевым осмотрели набережную. Вышедший из берегов Дон в начале месяца скрыл под водой благоустройство за 80 млн рублей, выполненное в прошлом году.

В соцсетях началось обсуждение: выдержит или не выдержит новая набережная первую проверку. Выдержала. Вода ушла. Все на месте, никуда не уплыло, не покосилось, не покривилось. Уже отмыто и готово к сезону”.