Песней «День Победы» и световым салютом завершилось праздничное мультимедиашоу на Соборной площади в Липецке

Музыкальное мультимедийное шоу стало финальным аккордом празднования 80-летия Великой Победы в Липецке. В течение полутора часов на площади Соборной звучали музыка, песни, стихи, отрывки из фронтовых писем. Происходившее на сцене дополняла визуальная проекция на стенах облправительства.

Почётными гостями праздничного шоу-концерта стали ветераны Великой Отечественной войны: для них оборудовали специальные трибуны. Вместе с ветеранами программу смотрел и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Этот вечер на Соборной площади стал особенным для всех нас. 80 лет со Дня Великой Победы. День, который объединил поколения. Полтора часа пролетели на одном дыхании. Мы не просто вспомнили историю — мы прожили её вместе», — комментирует глава региона.

Ведущим программы стал актёр театра и кино Игорь Петренко. Среди выступающих на сцене — солистка Большого театра России Василиса Шаплыко, солист Большого театра Узбекистана имени А. Навои Сулантбек Абдурахимов, Липецкий симфонический оркестр филармонии «Унион» под руководством Михаила Мясникова, Сводный детский хор региона, актёры Липецкого государственного академического театра драмы имени Л. Толстого. Прозвучали культовые песни «Журавли», «Поклонимся великим тем годам». Во время композиции «День Победы» здание регправительства «раскрасил» световой салют. Зрители проводили артистов криками «Браво!» и «Молодцы!».

«Победа — это то, что живёт в нас. Пока помним — наши Герои с нами. С праздником, друзья. С Днём Победы!», — подытожил губернатор в своём тг-канале.