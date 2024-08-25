Валентина Серафимовна ДЕНИСОВА из Добринки рассказывает о самой главной отдушине в жизни

ЧТОБ НИ ДЕЛАЛА — ПОЁТ

Листая архивные подшивки районки за 1989-й год, вдруг встретила на одной из страниц фото очень симпатичной девушки Вали Новиковой, участницы второго Всероссийского фестиваля творческих коллективов. Солидное мероприятие для художественной самодеятельности! Кого попало не пригласят. Но в газете, кроме снимка и маленькой к нему подписи, более никаких подробностей.

10 ноября 1988 г. Поют Валентина Серафимовна Денисова и Анатолий Иванович Клеймёнов.

Стало интересно, как героиня сейчас живёт, где было её основное место работы и теперь трудится, не оставила ли своё хобби. И оказалось, что работаем мы с ней на одном этаже! Валентина Серафимовна Денисова (она давным-давно вышла замуж и сменила фамилию) в настоящее время — исполнительный директор сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Альянс».

— Моя работа — бухгалтерия, — рассказывает собеседница. — В разных организациях довелось потрудиться и всегда участвовала в самодеятельности, пела в хоре. А уж дома, чтоб ни делала, пою: хоть банки в это время закатываю, хоть в доме порядок навожу. И народные, и эстрадные песни люблю. Без них не представляю своей жизни. И удивляюсь тем, кто никогда не поёт: «В лютый холод песня нас с тобой согреет, в жаркий полдень будет, как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда».

ДОМА БЫЛ СЕМЕЙНЫЙ ХОР

Рассказала В.С. Денисова и о своей семье, в которой появилась на свет. Пели в ней все от мала до велика. И не требовались никакие застолья, чтоб душу отвести.

Родители Валентины Серафим Прокофьевич и Антонина Васильевна были поющими людьми. И привили любовь к песне своим детям.

— Родилась я во 2-й Александровке. У мамы Антонины Васильевны коронным номером были частушки, хотя она очень любила и «протяжные» песни, как тогда говорили. Папа Серафим Прокофьевич и пел, и на балалайке сам себе и всем поющим рядом замечательно аккомпанировал. Мой младший брат Николай тоже и поёт, и на гитаре играет. А с нами тогда ещё проживали бабушка, папина мать, и его сестра.

Одним словом, целый хор у Новиковых собирался дома. Ещё к ним запросто приходили соседи-кумовья, творческий коллектив в такие моменты расширялся. И лились на всю округу тогда долгие страдания и бесконечная матаня.

— Душа просто отдыхала после таких посиделок, — утверждает Валентина Серафимовна. — Такая тяжёлая жизнь в деревне у крестьян, а мои родители с соседями сами себе отдушину устраивали. Да и русская песня и частушки — вещи вечные, на мой взгляд. Жаль только, что папа с мамой мало пожили: отца в 47 лет не стало, мамы в 60…

ЗВЕРЕВЫ ДАЛИ ПУТЁВКУ НА СЦЕНУ

И всё-таки своими главными педагогами на сцене Валентина считает супругов Зверевых Анатолия Павловича и Нину Николаевну со станции Хворостянка, заслуженных работников культуры РФ. Это они хорошо поющую девушку пригласили в свой коллектив когда-то.

Семья Зверевых. Супруги Нина Николаевна и Анатолий Павлович многим артистам дали путёвку на сцену, в том числе двум своим дочерям (на фото).

— После десятилетки я окончила курсы бухгалтеров, и меня направили работать в Хворостянку в рознично-торговое предприятие. Там к нам пришла Нина Николаевна: «Девушки, приходите записываться в хор». Отказать ей было невозможно. Нам с подругой по 18 лет. Мы, конечно, пошли.

Так, с 1982-го по 1988-й Валентина трудилась, а по вечерам бегала на репетиции и радовала своим творчеством новых земляков. Репертуар для концертов подбирали профессионалы Зверевы. Дни торговли, сельского хозяйства и другие праздники хворостянцы ждали с нетерпением: отличившихся поздравляли на сцене, вручая грамоты и подарки, а после для каждого звучала душевная песня. Пела Валентина не раз дуэтом и с Ириной Озеровой, потом ставшей знаменитостью (выступала на сцене кремлевского Дворца).

Хворостянский хор со своими наставниками — супругами Зверевыми Анатолием Павловичем и Ниной Николаевной.

Традиционно коллективы из разных сёл «соревновались» между собой, им устраивали различные смотры. Хворостянский хор в одном из таких стал победителем. И всех его участников наградили путёвкой в Волгоград. Певцы, конечно, были несказанно рады такому подарку. И, глядя на фото из того героического города, В.С. Денисова с теплотой вспоминает всё, что было связано с тем периодом.

За победу в творческом конкурсе хор со ст. Хворостянка премировали поездкой в Волгоград. В.С. Денисова (тогда Новикова) стоит 4-я слева.

С ЕЁ ЛЁГКОЙ РУКИ ЗАПЕЛА МИЛИЦИЯ

— Потом погиб папа, и я переехала в Добринку, устроилась бухгалтером в РОВД. Это было в октябре 1988-го, как раз накануне Дня милиции. По работе вызвал к себе тогдашний начальник отдела Виктор Семенович Полозков. Я и спроси у него: «А как у вас проводятся профессиональные праздники?». Он мне: «Соберёмся в Ленинской комнате, лучших наградим, повысим в звании». «И всё!? — удивилась я. — Концертов никаких не бывает?». Поведала ему, как душевно проходили торжества на станции Хворостянка. Он тут же заявил: «Готовьте концерт, сделаю всё, что от меня потребуется!».

Тот самый первый концерт ко Дню милиции в Добринке. Поёт женская группа. У микрофона — В.С. Денисова.

Потом начальник опросил подчинённых, кто поёт — танцует — на инструментах играет. Так, с лёгкой руки Валентины Серафимовны милиция начала проводить интересные концерты в свой профессиональный день. Мы помним, как вся Добринка спешила на такие мероприятия. Во-первых, это никогда не было для галочки — только от сердца. Во-вторых, интересно посмотреть на творчество людей, совершенно далёких от этого. В-третьих, самим защитникам правопорядка наверняка хотелось себя показать землякам и с другой стороны: они разносторонне развитые личности с различными творческими способностями.

Целый год добринцы ждали таких мероприятий. У каждого зрителя появлялся свой любимчик среди солистов в погонах. Довольными оставались обе стороны. Это был поистине народный праздник! А уж, прослышав о нём в первый раз в 1988-м, разве что младенцы и самые ленивые не пожелали поглядеть, как поёт милиция.

— Зал в «старом» ДК (ныне — ДЮЦ «Ритм») был просто набит битком, мы в принципе ожидали аншлаг, честно говоря, но всё же не в такой степени, как оказалось в то 10 ноября, — вспоминает участница художественной самодеятельности того первого концерта. — Для выступления на районной сцене нас также готовили профессионалы своего дела, заслуженные работники культуры РФ Георгий Михайлович Асламов и Пётр Игнатьевич Стрельников.

И ГИТАРИСТЫ, И БАЯНИСТЫ…

Добринцы и родственники людей в погонах по-другому посмотрели на них в тот день. Как оказалось, милиционеры очень талантливый и творческий народ. Они не только хорошо находят преступников, но и прекрасно поют и играют на инструментах. Например, Анатолий Иванович Клеймёнов, тогда работавший в уголовном розыске (впоследствии возглавивший РОВД), — замечательный баянист и певец. Замполит Александр Михайлович Юшков — гитарист с хорошим голосом.

10 ноября 1988 г. Поёт замполит Александр Михайлович Юшков.

— У нас получился и хор молодых парней. В него вошли братья Александр и Виктор Долгих, Юрий Шляхов… Женщин тогда в отделе работало меньше, но и мы создали свою группу, в неё вошли я, Тамара Алексеевна Заичкина, Людмила Ильинична Бородина, Ольга Викторовна Сафронова, Елена Васильевна Литвинова. Это сотрудницы детской комнаты милиции, ГАИ, секретарь начальника и помощник секретаря.

Валентина Серафимовна рассказала, что своему руководителю они, конечно, показывали сценарий мероприятия. И всё-таки один момент держали втайне. На концерте спели частушку и про него самого: «Полозков у нас, как сталь, как Ока и Волга! Только вот одна деталь: речь толкает долго!». Подарок удался: начальник был доволен, смеялся.

— В тот день под сильнейшим впечатлением из ДК расходились все: и зрители, и тем более мы, сами исполнители и виновники торжества. А после этого концерты на 10 ноября стали неотъемлемой частью праздника.

ДОЧКА — В МАМУ

Замуж Валентина в 1991-м году тоже вышла за сотрудника милиции. Виктор Евгеньевич Денисов некоторое время был участковым, потом работал прорабом в колхозе «Рассвет». Семья жила в Новочеркутино. По словам певуньи, муж тоже хорошо пел, но на людях стеснялся, так что на сцену не выходил, да и не было хора в том селе. Зато дочка Мария пошла в маму, разделив её увлечение вокалом. Став взрослой, не раз выступала вместе с ней. (Сейчас Мария работает начальником отдела кадров в главном управлении противопожарной безопасности по Липецкой области — прим. авт.). К сожалению, Виктор рано ушёл из жизни, и Валентина вновь перебралась в Добринку, возглавила бухгалтерию районного ДК. И вновь — Г.М. Асламов, П.И. Стрельников, любимый хор.

Валентина Денисова с дочкой Марией победили в одном из конкурсов в номинации «Поющая династия».

— Я, хоть на основной работе уставала: цифры, деньги, ответственность, а в хор просто бежала, можно сказать. Такую радость после этого получаешь! Ну что может быть душевнее песни? Мы, когда едем в машине с Машей, обязательно поём, причём всё подряд, что на ум пришло. Ну а моя самая любимая — «У колодца новый дом, на дому конек. Поселился в доме том славный паренек. И пошла я по воду, по воду, по воду. По такому поводу был хорош денек …». В детстве ж, помню, идём с мамой к бабушке из Второй Александровки в Первую (Савельево), просим её: «Мам, спой». И она нам пела. Всегда начинала с песни Евгения Долматовского «За фабричной заставой, где закаты в дыму, жил парнишка кудрявый, лет 17 ему…». Время в дороге пролетало незаметно.

Певицы из Добринки и Хворостянки (слева направо) — Марина Комарова, Татьяна Иноземцева, Валентина Денисова, Елена Кечко и Наталья Лысенко.

В.С. Денисова за время работы в ДК много раз участвовала в фестивале, посвящённом прославленному липецкому артисту и композитору Андрею Петровичу Мистюкову, заслуженному деятелю искусств РСФСР. На него обычно съезжаются творческие коллективы из различных уголков нашей огромной страны — настоящие ценители народной песни. И сводный хор со всей Липецкой области дарил зрителям свои номера, в нём, разумеется, пели и добринцы.

— Такая мощь! — признаётся участница этого действа. — Мурашки по телу в такие моменты. Так всё профессионально организовано на этом фестивале.

Ещё собеседница с благоговением вспоминает, как на День Победы в 2022-м году вместе с другими работниками культуры выступала со своим однофамильцем, 100-летним фронтовиком Василием Никифоровичем Денисовым (к сожалению, ныне покойным). Старый солдат аккомпанировал им на бубне. Это выступление было данью памяти и благодарности и В.Н. Денисову, и всем, кто защищал Родину…

— Сейчас я в хор не хожу, но песня из души не уходит и не уйдёт! — подводит итог нашему разговору Валентина Серафимовна и поёт: «Через годы, через расстоянья, на любой дороге, в стороне любой, песне ты не скажешь до свиданья, песня не прощается с тобой».