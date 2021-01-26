Петровская сельская библиотека Добринского района в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» станет модельной.

Учреждение культуры входит в состав централизованной библиотечной системы Добринского района Липецкой области. Сельская библиотека обслуживает порядка 1400 жителей посёлков Петровский и Политотдел. В ее фондах – более 10 тысяч экземпляров книг.

– В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» библиотека стала победителем конкурса Министерства культуры Российской Федерации по созданию модельных библиотек, – пояснила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в библиотеке будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий.

Кроме того, планируется подключение к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Для селян это центр культурной и общественной жизни. Сотрудники библиотеки проводят большую работу по продвижению книги и распространению чтения.

Пользователи библиотеки имеют доступ к широкому диапазону документов самых разных форматов (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-R), к сети Интернет, электронным правовым системам, ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), сводному электронному каталогу Липецкой области, а также к каталогам, картотекам, справочным изданиям.

При библиотеке работают несколько объединений:

женский клуб пожилых людей «Золотой возраст».

клуб по интересам для детей младшего школьного возраста «Домовёнок».

клуб по интересам для детей среднего школьного возраста «Планета здоровья».

Одно из приоритетных направлений деятельности Петровской сельской библиотеки – краеведение. Краеведческие ресурсы библиотеки постоянно пополняются и систематизируются. Поэтому не случайно в 2017 году Петровская сельская библиотека, приняв участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека года», заняла I место в номинации «Краеведческие ресурсы муниципальной библиотеки».

Ещё одно направление деятельности – пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время Петровская сельская библиотека участвует в реализации проекта-победителя Фонда Президентских грантов «Молодёжь в формате ЗОЖ».

По словам заведующей Петровской сельской библиотеки Екатерины Кочетковой, реализация проекта открывает новые перспективы и возможности не только для её работников, но и для всех жителей, которые с радостью приходят в это учреждение культуры. Она возлагает большие надежды на то, что создание модельной библиотеки поможет привлечь новых читателей разного статуса и положения, возраста и интересов, потому что в обновлённом учреждении улучшится качество и количество предоставляемых услуг, отвечающих самым современным требованиям.

Модельные библиотеки в Липецкой области уже есть – в 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра. Из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей. Читатели получили обновленные библиотеки № 6 Библиотечно-информационного центра имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-историческую имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.