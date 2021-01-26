Петровская сельская библиотека Добринского района в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» станет модельной.
Учреждение культуры входит в состав централизованной библиотечной системы Добринского района Липецкой области. Сельская библиотека обслуживает порядка 1400 жителей посёлков Петровский и Политотдел. В ее фондах – более 10 тысяч экземпляров книг.
– В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» библиотека стала победителем конкурса Министерства культуры Российской Федерации по созданию модельных библиотек, – пояснила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. – В ходе реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в библиотеке будут созданы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, в том числе, медиазона с оборудованными компьютерными местами и зона с интерактивной доской для проведения мероприятий.
Кроме того, планируется подключение к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Для селян это центр культурной и общественной жизни. Сотрудники библиотеки проводят большую работу по продвижению книги и распространению чтения.
Пользователи библиотеки имеют доступ к широкому диапазону документов самых разных форматов (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-R), к сети Интернет, электронным правовым системам, ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), сводному электронному каталогу Липецкой области, а также к каталогам, картотекам, справочным изданиям.
При библиотеке работают несколько объединений:
- женский клуб пожилых людей «Золотой возраст».
- клуб по интересам для детей младшего школьного возраста «Домовёнок».
- клуб по интересам для детей среднего школьного возраста «Планета здоровья».
Одно из приоритетных направлений деятельности Петровской сельской библиотеки – краеведение. Краеведческие ресурсы библиотеки постоянно пополняются и систематизируются. Поэтому не случайно в 2017 году Петровская сельская библиотека, приняв участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека года», заняла I место в номинации «Краеведческие ресурсы муниципальной библиотеки».
Ещё одно направление деятельности – пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время Петровская сельская библиотека участвует в реализации проекта-победителя Фонда Президентских грантов «Молодёжь в формате ЗОЖ».
По словам заведующей Петровской сельской библиотеки Екатерины Кочетковой, реализация проекта открывает новые перспективы и возможности не только для её работников, но и для всех жителей, которые с радостью приходят в это учреждение культуры. Она возлагает большие надежды на то, что создание модельной библиотеки поможет привлечь новых читателей разного статуса и положения, возраста и интересов, потому что в обновлённом учреждении улучшится качество и количество предоставляемых услуг, отвечающих самым современным требованиям.
Модельные библиотеки в Липецкой области уже есть – в 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра. Из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей. Читатели получили обновленные библиотеки № 6 Библиотечно-информационного центра имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-историческую имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.