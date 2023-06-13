Липецкая певица MATANYA выиграла восьмой сезон Всероссийского вокального конкурса «Звезда – 2023» телеканала «Звезда». В жюри были певицы Зара и Юлия Савичева. Главный приз конкурса составил 1 млн рублей.

MATANYA – творческий псевдоним Татьяны Качуриной. В финале она представила свою авторскую композицию «К себе». Сама Татьяна говорит, что она – исполнительница песен на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.

«Липецкая земля богата молодыми талантами, творчество которых достойно самых высоких оценок и престижных наград. Подобные конкурсы – шанс заявить о себе на всю страну и прославить свой регион», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Звезда» – первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных уголков страны. Голосование телезрителей и мнение музыкальных экспертов определяют сильнейших вокалистов.

В конце 2021 года Татьяна Качурина принимала участие в шоу «Голос» Первого канала, но не дошла до финала. Тогда ей не хватило нескольких балов.

Фото со страницы MATANYA в соцсетях.