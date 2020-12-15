ПФР: Около 25 тысяч жителей Липецкой области получили кодовое слово

Территориальные органы Пенсионного фонда Липецкой области консультируют граждан по телефону с использованием кодового слова, которое дает возможность получать информацию по персональным данным. Липчане активно пользуются такой возможностью и получают кодовое слово. Так, за 11 месяцев 2020 года кодовое слово получили около 25 тысяч жителей региона.

Напомним, по телефону «горячей линии», который работает в каждом учреждении ПФР, все желающие могут получить консультацию специалиста ПФР по общим вопросам пенсионного законодательства. По вопросам, касающимся персональных данных человека, нужно обращаться непосредственно в территориальные органы ПФР, либо задавать вопрос через онлайн приемную ПФР.

Тем же гражданам, кому присвоено кодовое слово, позвонив по телефону «горячей линии» территориального органа ПФР, достаточно сообщить идентификационные данные (ФИО, СНИЛС и др.) и кодовое слово, после чего они могут получить интересующую информацию. Например, о размере пенсии или социальных выплатах, их перерасчете, остатке материнского капитала, стаже и отчислениях работодателя.

Кодовое слово можно установить в Личном кабинете на сайте ПФР. Для этого надо войти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства. Напомним, прием граждан в период пандемии ведется только по предварительной записи.