ПФР: решить ряд вопросов важно до конца года

До конца года осталось всего две недели, что необходимо успеть липчанам за это время

Электронная или бумажная

До 31 декабря работающим гражданам необходимо решить, в каком формате в дальнейшем будет проходить ведение их трудовых книжек. Для тех, кто еще не определился необходимо в произвольной форме подать заявление своему работодателю о выборе формата трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа – бумажный и электронный.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

«Мир» – это важно

С 1 января 2021 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются только с использованием национальной платежной системы. Поэтому липчанам, получающим выплаты ПФР на банковские карты других платежных систем необходимо оформить карту «Мир».

Для тех, кто не пользуется банковской картой и получает выплаты ПФР на счет банковского вклада (сберкнижку) либо через отделения почтовой связи переходить на «Мир» не надо. При смене реквизитов счета, необходимо предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд.

Чтобы государство удвоило взносы

До 31 декабря участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо сделать дополнительные взносы на будущую пенсию. Государство обеспечит удвоение взносов от 2 до 12 тысяч рублей в год, а суммы менее или более указанных размеров, уплаченные гражданином, только фиксируются на его лицевом счете и учитываются при расчете будущей пенсии.

Сегодня участниками программы являются граждане, вступившие в нее в 2014 году и до 1 января 2015 года, сделавшие первый взнос. Подробную информацию об участии в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно получить на сайте ПФР.