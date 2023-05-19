Заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов в конце марта с рабочим визитом посетил Липецкую область. На встрече с губернатором Игорем Артамоновым были сформированы несколько новых направлений сотрудничества, в частности льготное финансирование владельцев личных подсобных хозяйств, которые успешно реализуют соцконтракты. Первым результатом этой встречи стал запуск в начале мая в Липецкой области пилотного проекта Россельхозбанка по кредитованию самозанятых, ведущих личное подсобное хозяйство.

В рамках проекта планируется усовершенствование методики кредитования, чтобы его условия были максимально привлекательными для владельцев ЛПХ, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Для самозанятых граждан Россельхозбанк также разрабатывает сервис «Сам себе хозяин», ориентированный на специфику ЛПХ и позволяющий гражданам комфортно вести хозяйственную деятельность – проводить регистрацию, формировать документацию и справки, уплачивать налоги.

Кредит предоставляется на цели развития растениеводства и животноводства, а также переработки продукции. У пилотного кредита широкий спектр использования. По краткосрочному кредиту возможно приобретение семян, кормов, молодняка, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений и запчастей. Переработчики смогут закупить зерно и муку, оплатить затраты на электроэнергию. Инвестиционный кредит можно направить на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. «Мы заинтересованы в развитии всех форм ведения сельского хозяйства – как крупных предприятий, так и небольших, тем более что фермерство, индивидуальная деятельность сейчас становятся популярными. Мы должны отвечать на запросы общества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря этому проекту жители региона смогут получить кредиты по льготным субсидируемым Правительством России ставкам в рамках постановления Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016. Ранее эта мера поддержки сельхозтоваропроизводителей была доступна только организациям и индивидуальным предпринимателям.

«Мы считаем важным повышать доступность электронных государственных сервисов и создавать возможность бесшовных переходов между ними. Это будет способствовать ускоренному рассмотрению заявок самозанятых граждан при подаче минимального пакета документов, а привлекательные условия кредита повысят доступность финансовой поддержки. Наша задача – предоставить владельцам личных подсобных хозяйств удобный кредит с оптимальной процентной ставкой. Стартовавший пилотный проект решает многие проблемы по инвестициям, расширяя возможности сельхозтоваропроизводителей», – отметил директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин.