Пилотный проект по переработке медицинских отходов запустили в Липецке. Использованные шприцы превращают в упаковки и пакеты. Техника всё делает сама. Все процессы выполняет компьютер. С помощью видеокамер и рентген-лучей машина отделяет друг от друга разные компоненты, распознаёт их по цвету и составу, а затем измельчает.

Создатели умной машины уверяют, что техника не имеет аналогов. На изобретение у резидентов липецкого технопарка ушло около пяти лет. Наряду со шприцами аппарат может перерабатывать использованные системы переливания крови, ёмкости для анализов. Эти изделия составляют почти 80% всех медотходов. В соседнем цехе из вторсырья изготавливают упаковки и пакеты.

«Это пакеты разного класса опасности для медицинских целей, с функцией биоразложения. Компания активно развивает новые технологии, они позволят ещё увеличить объёмы переработки отходов», – пояснил директор «Технопарка-Липецк» Андрей Рясков.

Компьютер может за один час дать вторую жизнь более чем 13 тоннам отходов. Проект пилотный, поэтому о больших объёмах «зелёного» производства специалисты пока не говорят. Если всё пойдёт по плану, в перспективе подпишут соглашения о партнёрстве с двумя поликлиниками Липецка и Добринской больницей. У этих учреждений предприниматели сейчас закупают использованные медицинские изделия.

«На их базе будут размещаться специальные крио-модули для накопления и раздельного сбора полимерных медицинских отходов, которые на данный момент подлежат уничтожению, но после внедрения этой технологии будут переработаны и приобретены у больниц, что позволит им сэкономить бюджетные средства», – прокомментировал генеральный директор предприятия Сергей Бизин.

В планах резидентов технопарка наладить первый цикл по переработке и выпуску продукции из вторсырья в начале 2022 года. Всего же за последние полтора года «Технопарк-Липецк» пополнили девять компаний. Биотехнологии, электрооборудование, переработка отходов, it-проекты – всего 30 предприятий успешно реализуют здесь свои разработки.

«Отличительная черта многих предприятий технопарка – экологичность производства и высокая социальная ответственность этих компаний. Безусловно, это тот бизнес, который нам нужен в регионе», – отметил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.