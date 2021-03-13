30 января в Москве, в ТТЦ «Останкино», прошли съёмки капитал-шоу «Поле Чудес», в котором принял участие липецкий писатель-драматург Александр Пономарёв. Эфир передачи состоялся 12 марта. Можете посмотреть ее ниже.

Он успешно миновал полуфинал, затем выиграл финал и принял участие в суперигре, которую тоже успешно выиграл, забрав несколько призов, главным из которых стал домашний кинотеатр.

– Самое главное не победа, а участие — но посчастливилось и победить тоже, – прокомментировал Александр Пономарев. – Атмосфера на «Поле Чудес», улыбки, аплодисменты, хорошее настроение — всё это уже само по себе большой успех.

Добавим, что Александр Пономарев ко всему прочему является председателем Общественного совета при УМВД России по Липецкой области.