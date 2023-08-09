Липчан и гостей города 10 августа в 18.00 ждут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке на творческой встрече с писателем, членом жюри литературной премии имени Александра Левитова Платоном Бесединым. Он из Севастополя, автор романов «Дети декабря», «Книга Греха», «Учитель», сборника рассказов «Рёбра», а также книг публицистики «Дневник русского украинца» и «Почему русским нельзя мечтать?», лауреат премии имени А.И. Казинцева.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, его книги переведены на турецкий, сербский, английский, украинский языки. Широко известен как колумнист, чьи колонки выходили в ведущих российских изданиях. Кроме того, он телеведущий и сценарист.

Также в библиотеке состоится вдохновляющий мастер-класс Алёны Иванковой «Заряжаю на творчество!», который поможет настроиться на творческую волну. Алёна Иванкова из Евпатории, она расскажет о своих проектах, проведет мастер-класс по написанию текста в потоке. Даст упражнения для вдохновения, замотивирует авторов на творчество. Участниками мастер-класса могут стать как писатели, так и люди далёкие от литературы, потому что сама наша жизнь – история, которую мы пишем, отметили организаторы.