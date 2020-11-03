Пищевики Липецкой области наращивают производство

За 9 месяцев текущего года предприятия пищевой промышленности Липецкой области отгрузили товаров на 111 млрд. рублей. Рост производства пищевых продуктов в регионе составил 104,2%. Такие данные приводит управление экономического развития.

Лидеры в структуре производства – производители детского питания, сахара, мясных консервов, растительного масла.

Четверть объёма приходится на производство молочной продукции, фруктовых и овощных консервов, муки, крахмалов, хлеба, макаронных изделий, кормов для животных.

Максимальный рост за 9 месяцев этого года дали производители мясного детского питания – 117%, свинины – 111%, молочки также для детского питания – 109%, молока и сливочного масла – 108%, растительного масла – 107%, крахмала – 107%, продуктов переработки картофеля – 105%.

Темпы роста производства пищевой промышленности поддерживаются строительством новых перерабатывающих предприятий и расширением существующих.

В 2020 году реализуются следующие инвестиционные проекты: