В регионе

Пищевики Липецкой области наращивают производство

3 часа назад
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За 9 месяцев текущего года предприятия пищевой промышленности Липецкой области отгрузили товаров на 111 млрд. рублей. Рост производства пищевых продуктов в регионе составил 104,2%. Такие данные приводит управление экономического развития.

Лидеры в структуре производства – производители детского питания, сахара, мясных консервов, растительного масла.

Четверть объёма приходится на производство молочной продукции, фруктовых и овощных консервов, муки, крахмалов, хлеба, макаронных изделий, кормов для животных.

Максимальный рост за 9 месяцев этого года дали производители мясного детского питания – 117%, свинины – 111%, молочки также для детского питания – 109%, молока и сливочного масла – 108%, растительного масла – 107%, крахмала – 107%, продуктов переработки картофеля – 105%.

Темпы роста производства пищевой промышленности поддерживаются строительством новых перерабатывающих предприятий и расширением существующих.

В 2020 году реализуются следующие инвестиционные проекты:

  • ООО «РУСТАРК» (Грязинский район) – строительство комплекса по переработке пшеничного сырья на высококачественные крахмалопродукты и их производные;
  • ООО “Лэм Уэстон Белая Дача” (Грязинский район) – модернизация завода по переработке картофеля;
  • ООО «Черноземье» (Тербунский район) – модернизация завода по переработке бобов, сои и рапса;
  • ООО «Черкизово Масла» (Елецкий район) – строительство завода по переработке сои;
  • ООО “Либойл” (Липецкий район) – модернизация производства по переработке масличных культур;
  • АО “Прогресс” (г. Липецк) – модернизация цеха по производству детского питания.

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