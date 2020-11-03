Пищевики Липецкой области наращивают производство

За 9 месяцев текущего года предприятия пищевой промышленности Липецкой области отгрузили товаров на 111 млрд. рублей. Рост производства пищевых продуктов в регионе составил 104,2%. Такие данные приводит управление экономического развития.
Лидеры в структуре производства – производители детского питания, сахара, мясных консервов, растительного масла.
Четверть объёма приходится на производство молочной продукции, фруктовых и овощных консервов, муки, крахмалов, хлеба, макаронных изделий, кормов для животных.
Максимальный рост за 9 месяцев этого года дали производители мясного детского питания – 117%, свинины – 111%, молочки также для детского питания – 109%, молока и сливочного масла – 108%, растительного масла – 107%, крахмала – 107%, продуктов переработки картофеля – 105%.
Темпы роста производства пищевой промышленности поддерживаются строительством новых перерабатывающих предприятий и расширением существующих.
В 2020 году реализуются следующие инвестиционные проекты:
- ООО «РУСТАРК» (Грязинский район) – строительство комплекса по переработке пшеничного сырья на высококачественные крахмалопродукты и их производные;
- ООО “Лэм Уэстон Белая Дача” (Грязинский район) – модернизация завода по переработке картофеля;
- ООО «Черноземье» (Тербунский район) – модернизация завода по переработке бобов, сои и рапса;
- ООО «Черкизово Масла» (Елецкий район) – строительство завода по переработке сои;
- ООО “Либойл” (Липецкий район) – модернизация производства по переработке масличных культур;
- АО “Прогресс” (г. Липецк) – модернизация цеха по производству детского питания.