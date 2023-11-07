Индекс производства пищевых продуктов в регионе за 9 месяцев текущего года составил 116,2 %. За этот период липецкие предприятия отгрузили продукции и продали товаров на сумму свыше 195 млрд рублей. Это на 17,5 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В Липецкой области на данный момент насчитывается 286 компаний, занимающихся производством пищевой продукции. На них работают 14,3 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла за этот год на 20,5 % и составила почти 64 тысячи рублей.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, по итогам 2022 года Липецкая область по многим позициям улучшила свое положение в рейтинге субъектов страны по производству основных продуктов питания и заняла первое место в стране по производству переработанного и консервированного картофеля, рапсового нерафинированного масла, фруктовой, овощной и мясной продукции для детского питания, дрожжей, рационов питания и пайков. Также регион вошел в ТОП-3 в РФ по производству сахара, мясосодержащих консервов, молочной продукции и напитков для детского питания, свекловичного жома и замороженных фруктов и ягод.

По всем этим направлениям рост продолжается. Так, переработанного картофеля в области за 9 месяцев произведено на 6,6 % больше, чем за январь — сентябрь прошлого года, рапсового масла – на 10 %, дрожжей – на 11,9 %, рационов питания и пайков – на 12,4 %. Рост производства растительных масел составил 33,8 %. Стоит отметить, что Липецкая область уже не первый год делает ставку на масличные культуры: расширяются площади под ними, строятся и реконструируются маслоэкстракционные заводы. По экспорту масложировой продукции наш регион входит в топ-10 в РФ.

Очень хорошие показатели отмечаются в производстве сахара и других продуктов переработки сахарной свеклы. Сахара за 9 месяцев произведено на 25,8 % больше, чем годом ранее, мелассы – на 97,5 %, а свекловичного жома – в 2,1 раза больше. На 6,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство замороженных фруктов и ягод, на 14,6 % – выпуск мясосодержащих консервов. Также значительный рост показало производство джемов и фруктовых пюре – на 71,3 %.

Наше передовое направление, производство детского питания, также выросло: мясной продукции для детей выпустили на 4,9 % больше, воды – на 7 %, продукции переработки фруктов и овощей – на 25,5 %. Производство молочной продукции для детского питания осталось на уровне прошлого года. «Липецкие предприятия перерабатывающей промышленности не перестают радовать замечательными результатами и ростом производства. Качество по-прежнему остается на высоком уровне благодаря современной системе контроля и, разумеется, желанию самих производственников держать марку и сохранять хорошую репутацию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.