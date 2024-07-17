Объем отгруженной продукции и проданных товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона за первые пять месяцев текущего года составил 133,1 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Липецкая область, по многим позициям уже являясь лидером в стране или стабильно находясь в топ-3 производителей, продолжает наращивать производство пищевых продуктов. Переработанного картофеля в области произведено на 28,5% больше, чем за пять месяцев 2023 года, дрожжей – на 9,7%. На 40% выросло производство мясосодержащих консервов. Выпуск замороженных фруктов и ягод увеличился на 32,5%. Сахара произведено на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика наблюдается и в производстве детского питания. В этом направлении Липецкая область уже много лет удерживает лидирующие позиции в стране. За прошедшие пять месяцев предприятия региона выпустили молочной продукции для детей на 15,1% больше. Производство мясной продукции и продукции переработки фруктов и овощей для детского питания увеличилось на 6 и 5,7% соответственно.

Также липецкие маслоэкстракционные заводы продолжают наращивать выпуск растительных масел. За пять месяцев 2024 года их произведено на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое большое увеличение, на 74,2%, показало соевое масло. Кроме того, производство джемов и фруктового пюре выросло в регионе на 53,7%, сливочного масла – на 32,1%, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы – на 26,5%, круп – на 24,8%, творога – на 19,1%.

Индекс производства пищевых продуктов в регионе, по данным Росстата, за пять месяцев составил 109,9%. «Отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности региона динамично развивается и является инвестиционно привлекательной. Осваиваются новые направления, которые являются перспективными для экономики и вносят свой вклад в импортозамещение и продовольственную безопасность страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.