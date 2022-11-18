Пора писем Деду Морозу традиционно начинается 18 ноября. В России в этот день отмечается день рождения зимнего волшебника и, по поверьям, начинается зима на его родине — в Великом Устюге. Письма Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Сделать это можно в любом отделении Почты России.

Почтальоны доставляют отправления Деду Морозу круглый год. Примечательно, с января по октябрь каждый день в резиденцию новогоднего волшебника поступает около 10 писем и открыток, а ко дню рождения Деда Мороза их число увеличивается до 500. Всего в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг около 170 тысяч новогодних посланий.