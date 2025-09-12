Письма с мечтами в будущее написали студенты Липецкого металлургического колледжа

Команда амбассадоров «Профессионалитета» Липецкого металлургического колледжа организовала флешмоб «Капсула времени» для студентов-первокурсников.

«Капсула времени» – это особый формат писем и посылок в будущее, который обрёл популярность в ХХ веке, когда люди питали особую веру в технический прогресс. Студенты написали себе письмо в будущее, наполненное надеждой и мечтами, которое будет торжественно

прочитано на их выпускном. Ребята получают профессии по востребованным специальностям, среди которых: металлурги,

прокатчики, слесари-ремонтники, гидравлики, лаборанты химического анализа, электрики.

По «Профессионалитету» сегодняшние студенты колледжа обучаются по ускоренным программам. С 2025 года он входит в новый нацпроект «Молодежь и дети». За это время ребята получают востребованные профессии, гарантированно трудоустраиваются на ведущие предприятия региона. Проект работает в Липецком металлургическом колледже с 2022 года и направлен на модернизацию системы среднего профессионального образования в России. Он предполагает создание новых образовательных программ,

ориентированных на потребности реального сектора экономики и предприятий-партнёров. предприятий-партнёров.