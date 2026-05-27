Питание – под контролем

Чем нас кормят? Члены общественной палаты Добринского округа приступили к мониторингу системы общественного питания.

Председатель окружной ОП Анна Коняева первой посетила столовую ПУ имени Фрунзе ООО «Добрыня», которая расположена в центре села Верхняя Матренка. В столовую общественники пришли без предупреждения, поэтому картина получилась максимально объективной.

— В ходе рейда, — рассказала А. Коняева, — нами были осмотрены подсобные помещения, оценены условия хранения продуктов, качество приготовления пищи. Общественники изучили договоры с поставщиками, меню, журналы (бракеражные, проверки здоровья поваров, холодильного оборудования), другие необходимые документы. Была дана оценка организации питания, в частности, соблюдение режима работы, количество посадочных мест, графики питания, в том числе — разъездные. Мы проверили соблюдение гигиенических требований, в которые входят правила мытья рук, использование средств индивидуальной защиты, состояние посуды, как на кухне, так и в обеденном зале, столовых приборов и переносных термосов, в которых пища доставляется к месту ремонтных или полевых работ.

Как отметила А. Коняева, в столовой ПУ имени Фрунзе чисто, светло и комфортно. Персонал очень вежливый. Питание вкусное, горячее, порции большие, меню ежедневно меняется. В нем, помимо мясных блюд, в обязательном порядке присутствуют свежие овощи и выпечка собственного производства.

Кулинарные шедевры труженикам сельхозпроизводства готовят старший повар Жанна Афанасьева и ее помощница Катерина Матыцина.

Рейды, аналогичные этому, будут проводиться регулярно. Проверяющие возьмут под прицел не только столовые сельхозпредприятий. Общественники обследуют все точки общепита Добринского округа, в том числе и школьные столовые.